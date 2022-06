La promessa del presidente della Finlandia: «Mai più hockey con Putin. Pronti a proteggere i nostri confini» (Di giovedì 30 giugno 2022) Fino a pochi giorni fa i giornali presentavano il presidente della Finlandia Sauli Niinisto come uno dei politici più rispettati da Vladimir Putin. Complice anche una partita di hockey a San Pietroburgo che risale al 2012 e le foto che li immortalavano insieme. Ora che il suo paese sta per ad aderire alla Nato però ha cambiato idea. Sia sullo zar che sull’hockey. E in un’intervista a Repubblica spiega perché: «All’inizio di dicembre scorso, Putin ha fatto un discorso dicendo che la Nato non avrebbe potuto più allargarsi, in particolare non sulla linea di confine russa. Un messaggio chiaro a noi e alla Svezia. Queste scelte, però, appartengono solo alla nostra volontà. È stato quasi uno shock. Come avremmo potuto contribuire alla stabilizzazione? Magari se ci fossimo ... Leggi su open.online (Di giovedì 30 giugno 2022) Fino a pochi giorni fa i giornali presentavano ilSauli Niinisto come uno dei politici più rispettati da Vladimir. Complice anche una partita dia San Pietroburgo che risale al 2012 e le foto che li immortalavano insieme. Ora che il suo paese sta per ad aderire alla Nato però ha cambiato idea. Sia sullo zar che sull’. E in un’intervista a Repubblica spiega perché: «All’inizio di dicembre scorso,ha fatto un discorso dicendo che la Nato non avrebbe potuto più allargarsi, in particolare non sulla linea di confine russa. Un messaggio chiaro a noi e alla Svezia. Queste scelte, però, appartengono solo alla nostra volontà. È stato quasi uno shock. Come avremmo potuto contribuire alla stabilizzazione? Magari se ci fossimo ...

fattoquotidiano : A oggi i paesi del #G7 hanno donato ai paesi più poveri solo il 49% dei 2,1 miliardi di vaccini Covid annunciati. U… - FBiasin : #Inter-#Bremer: - L’intenzione del club è di investire una cifra non superiore ai 30 milioni tra quattrini ed even… - davide_scotti99 : @LucaLindholm @Fab_True_Enough @GennaroSenatore Questione Rdc: era stato promessa la parte dell'inserimento lavorat… - GesAU_it : ••|| Messaggi da meditare: L’avvertimento riguardo l’inferno e la promessa del Paradiso... - oscarvalle1984 : RT @Vittoriog82: Vedo tanti voli pindarici in giro, ma la #Juve in difesa è rimasta con #Bonucci (ormai 1 ex giocatore), #Gatti (una matric… -