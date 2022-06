La nuova stagione dei programmi TV: clamorosa notizia su Tiki Taka (Di giovedì 30 giugno 2022) La nuova stagione dei programmi tv porta con sè clamorose novità. Dopo la notizia di oggi riguardante il ritorno della messa in onda del programma mai dire goal arrivano altri aggiornamenti in merito ai palinsesti previsti per il prossimo campionato. Le novità arrivano da Mediaset che subirà diversi stravolgimenti negli appuntamenti serali post-turno di campionato. Chiambretti-Tiki-Taka Stando a quanto dichiarato da Pier Silvio Berlusconi, Tiki Taka non ci sarà più. Il programma che, nonostante la seconda serata, ha riscosso tantissima popolarità tra gli amanti del calcio in Italia. Queste le parole del Vicepresidente di Mediaset: “Tiki Taka banalmente secondo noi ha finito la sua corsa. È stato ... Leggi su rompipallone (Di giovedì 30 giugno 2022) Ladeitv porta con sè clamorose novità. Dopo ladi oggi riguardante il ritorno della messa in onda del programma mai dire goal arrivano altri aggiornamenti in merito ai palinsesti previsti per il prossimo campionato. Le novità arrivano da Mediaset che subirà diversi stravolgimenti negli appuntamenti serali post-turno di campionato. Chiambretti-Stando a quanto dichiarato da Pier Silvio Berlusconi,non ci sarà più. Il programma che, nonostante la seconda serata, ha riscosso tantissima popolarità tra gli amanti del calcio in Italia. Queste le parole del Vicepresidente di Mediaset: “banalmente secondo noi ha finito la sua corsa. È stato ...

