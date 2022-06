La nota di Dario Fabbri sul mondo che cambia: La fine del veto turco per Svezia e Finlandia – Il video (Di giovedì 30 giugno 2022) Seconda puntata della videorubrica La nota sul mondo che cambia in cui il direttore di Domino, Dario Fabbri, mette a disposizione delle lettrici e dei lettori di Open le sue competenze in ambito storico e politico per analizzare i fatti geopolitici più rilevanti della settimana. Il secondo episodio Nel secondo episodio, Fabbri si dedica alla scelta della Turchia di dare il proprio nulla osta all’ingresso di Svezia e Finlandia nella Nato. Cosa ha ottenuto in cambio Recep Erdogan? Prima di tutto «tanto Stoccolma quanto Helsinki hanno affermato di continuare a considerare il Pkk un organizzazione terroristica», e hanno dato disponibilità anche per l’estradizione di presunti terroristi, questione che riguarda soprattutto la ... Leggi su open.online (Di giovedì 30 giugno 2022) Seconda puntata dellarubrica Lasulchein cui il direttore di Domino,, mette a disposizione delle lettrici e dei lettori di Open le sue competenze in ambito storico e politico per analizzare i fatti geopolitici più rilevanti della settimana. Il secondo episodio Nel secondo episodio,si dedica alla scelta della Turchia di dare il proprio nulla osta all’ingresso dinella Nato. Cosa ha ottenuto in cambio Recep Erdogan? Prima di tutto «tanto Stoccolma quanto Helsinki hanno affermato di continuare a considerare il Pkk un organizzazione terroristica», e hanno dato disponibilità anche per l’estradizione di presunti terroristi, questione che riguarda soprattutto la ...

Pubblicità

dario_dioni : RT @OGiannino: Le parole di Draghi “al G7 le cose non sono andate come avrebbe voluto Putin” spiegano l’irosa nota del Cremlino “non spetta… - PatroneLuca : RT @MoviesAsbury: #MassimoMorante, co-fondatore della nota band che ha musicato molti dei film di Dario Argento, si è spento all’età di 69… - MoviesAsbury : #MassimoMorante, co-fondatore della nota band che ha musicato molti dei film di Dario Argento, si è spento all’età… - medaglia_dario : RT @Medievaleggian1: “Libri delle Ore”di oggi è appartenuto a Giovanna I di Castiglia (1479-1555), nota anche come Giovanna la Pazza;datato… -