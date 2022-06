La Nato abbandona i curdi in nome dell'Ucraina (Di giovedì 30 giugno 2022) Vladimir Putin non ha aspettato la fine del vertice Nato di Madrid per lanciare i suoi strali contro «l’imperialismo della Nato». Dall’Asia Centrale dove si trova per il vertice del Caspio sono arrivate le immagini del presidente russo seduto ad un tavolo gigantesco (per evitare ogni contatto) con gli omologhi di Azerbaigian, Iran, Kazakistan e Turkmenistan. Putin ha negato qualsiasi responsabilità per l’attacco missilistico contro il centro commerciale a Kremenchuk, a 330 chilometri dalla capitale Ucraina dove le vittime accertate sono 18 : «L'esercito russo non colpisce alcun obiettivo civile. Non ce n’è bisogno». Poi ha parlato del vertice Nato e dell’ingresso di Helsinki e Stoccolma nell’Alleanza Atlantica, minimizzando la portata di quanto accaduto: «per quanto riguarda Svezia e ... Leggi su panorama (Di giovedì 30 giugno 2022) Vladimir Putin non ha aspettato la fine del verticedi Madrid per lanciare i suoi strali contro «l’imperialismo». Dall’Asia Centrale dove si trova per il vertice del Caspio sono arrivate le immagini del presidente russo seduto ad un tavolo gigantesco (per evitare ogni contatto) con gli omologhi di Azerbaigian, Iran, Kazakistan e Turkmenistan. Putin ha negato qualsiasi responsabilità per l’attacco missilistico contro il centro commerciale a Kremenchuk, a 330 chilometri dalla capitaledove le vittime accertate sono 18 : «L'esercito russo non colpisce alcun obiettivo civile. Non ce n’è bisogno». Poi ha parlato del vertice’ingresso di Helsinki e Stoccolma nell’Alleanza Atlantica, minimizzando la portata di quanto accaduto: «per quanto riguarda Svezia e ...

