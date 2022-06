La moda africana in scena a Londra: 45 stilisti, gli abiti come simboli, i tessuti come cultura (Di giovedì 30 giugno 2022) Turbanti, caftani, rafia e i colori della politica. Al Victoria&Albert, il museo di Londra che da sempre racconta tendenze e dettagli della storia del costume, il 2 luglio si inaugura la prima mostra sull’Africa: “Africa Fashion”, che resta a South Kensington fino al 16 Aprile 2023. Ci sono voluti due anni di lavoro per organizzarla e raccogliere 250 tra oggetti, foto, abiti di almeno 45 stilisti, che insieme raccontano l’evoluzione del costume nei diversi stati africani ed il loro legame con un periodo di rivoluzioni epocali. Nella mostra, oggi, si celebrano l’indipendenza dal colonialismo e le conquiste raggiunte a partire dal rinascimento del 1950. Il passo verso il riscatto è breve: moda, musica, arte, fotografia e cinema in queste sale vogliono celebrare la creatività che ha spinto la voglia di libertà ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 30 giugno 2022) Turbanti, caftani, rafia e i colori della politica. Al Victoria&Albert, il museo diche da sempre racconta tendenze e dettagli della storia del costume, il 2 luglio si inaugura la prima mostra sull’Africa: “Africa Fashion”, che resta a South Kensington fino al 16 Aprile 2023. Ci sono voluti due anni di lavoro per organizzarla e raccogliere 250 tra oggetti, foto,di almeno 45, che insieme raccontano l’evoluzione del costume nei diversi stati africani ed il loro legame con un periodo di rivoluzioni epocali. Nella mostra, oggi, si celebrano l’indipendenza dal colonialismo e le conquiste raggiunte a partire dal rinascimento del 1950. Il passo verso il riscatto è breve:, musica, arte, fotografia e cinema in queste sale vogliono celebrare la creatività che ha spinto la voglia di libertà ...

