La maggioranza traballa: Draghi lascia in anticipo il vertice Nato e rientra a Roma (Di giovedì 30 giugno 2022) Roma – Il presidente del Consiglio Mario Draghi lascia in anticipo il vertice Nato di Madrid e rientra a Roma con un giorno di anticipo per il Consiglio dei ministri che vede sul tavolo, tra le altre cose, il caro bollette. Ma a richiamare il premier in Italia sono soprattutto le fibrillazioni nella maggioranza. Da una parte la tensione altissima con Giuseppe Conte dopo le rivelazioni del sociologo Domenico De Masi, secondo cui Grillo avrebbe gli rivelato di pressioni da parte di Draghi per rimuovere Conte dalla guida del Movimento in quanto ‘inadeguato’. Affermazioni che hanno mandato su tutte le furie l’ex premier che si è detto “sconcertato” dalla presunta ingerenza del presidente del Consiglio e ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 30 giugno 2022)– Il presidente del Consiglio Marioinildi Madrid econ un giorno diper il Consiglio dei ministri che vede sul tavolo, tra le altre cose, il caro bollette. Ma a richiamare il premier in Italia sono soprattutto le fibrillazioni nella. Da una parte la tensione altissima con Giuseppe Conte dopo le rivelazioni del sociologo Domenico De Masi, secondo cui Grillo avrebbe gli rivelato di pressioni da parte diper rimuovere Conte dalla guida del Movimento in quanto ‘inadeguato’. Affermazioni che hanno mandato su tutte le furie l’ex premier che si è detto “sconcertato” dalla presunta ingerenza del presidente del Consiglio e ...

