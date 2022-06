La Juventus prepara una macchina da guerra: il jolly Zaniolo, due nuovi attaccanti e il sostituto di de Ligt | FOTO (Di giovedì 30 giugno 2022) Sfida a colpi di milioni. Le big del campionato di Serie A sono attivissime sul fronte calciomercato con l’intenzione di costruire squadre sempre più competitive in Italia e in Europa. In particolar modo Juventus, Inter e Roma sono sempre più scatenate, il Milan è ancora in ritardo a causa delle questioni societaria. Il club bianconero è reduce da una stagione negativa l’arrivo in panchina di Massimiliano Allegri non ha portato i frutti sperati. Il campionato si è concluso al quarto posto, in Champions League la squadra non è andata oltre gli ottavi di finale. La prossima stagione dovrà essere necessariamente quella del riscatto, la dirigenza ha già preso decisioni molto forti sul fronte calciomercato. Chiellini è andato via, non sono stati rinnovati i contratti di Bernardeschi e Dybala, non è stato riscattato Morata e altre cessioni sono molto probabili. La ... Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 30 giugno 2022) Sfida a colpi di milioni. Le big del campionato di Serie A sono attivissime sul fronte calciomercato con l’intenzione di costruire squadre sempre più competitive in Italia e in Europa. In particolar modo, Inter e Roma sono sempre più scatenate, il Milan è ancora in ritardo a causa delle questioni societaria. Il club bianconero è reduce da una stagione negativa l’arrivo in panchina di Massimiliano Allegri non ha portato i frutti sperati. Il campionato si è concluso al quarto posto, in Champions League la squadra non è andata oltre gli ottavi di finale. La prossima stagione dovrà essere necessariamente quella del riscatto, la dirigenza ha già preso decisioni molto forti sul fronte calciomercato. Chiellini è andato via, non sono stati rinnovati i contratti di Bernardeschi e Dybala, non è stato riscattato Morata e altre cessioni sono molto probabili. La ...

Pubblicità

sportli26181512 : Koulibaly, l'amico: 'Non andrà alla Juventus, vuole restare a Napoli. De Laurentiis prepara una bomba...': Giuseppe… - Romanito_21 : RT @NicoSchira: Un corteggiamento quello della #Juventus per Andrea #Cambiaso che parte da lontano: #Cherubini ha fatto seguire più volte i… - ZonaBianconeri : RT @TuttoJuve24: Calciomercato Juventus, De Ligt in partenza: Cherubini prepara le alternative #Juventus #Juve #Allegri #Vlahovic #SerieA… - TuttoJuve24 : Calciomercato Juventus, De Ligt in partenza: Cherubini prepara le alternative #Juventus #Juve #Allegri #Vlahovic… - avespartacus : RT @sportmediaset: Juve: de Ligt, il Chelsea arriva a quota 100 milioni | Poi assalto a Zaniolo #Juventus #DeLigt #Zaniolo -