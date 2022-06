La Juve non lo riscatta, Morata saluta: “Sarò sempre juventino” (Di giovedì 30 giugno 2022) Il calciatore torna all'Atletico Madrid, non è stato riscattato alla fine del prestito biennale e ha salutato con le immagini della sua famiglia in bianconero Leggi su golssip (Di giovedì 30 giugno 2022) Il calciatore torna all'Atletico Madrid, non è statoto alla fine del prestito biennale e hato con le immagini della sua famiglia in bianconero

Pubblicità

GoalItalia : Il messaggio di Arrivabene ai tifosi della Juve: 'Non potete esserlo a puntate' ?? - _Morik92_ : Possibile chiusura #Juve-#Genoa per #Cambiaso già nella giornata di domani, ma al momento #Dragusin non è pienament… - AlfredoPedulla : Non solo #Cambiaso-#Juve. Anche #Cancellieri-#Lazio visite domattina - pietromichi : @ohmyramsey de Ligt non è stato messo sul mercato dalla juve, ci mancherebbe, ma se preferisce il Chelsea che fai?… - lucsazzo : Comunque il problema non è andare contro la #Juve o #Arrivabene. Il problema è non comprendere le parole di Arrivab… -