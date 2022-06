La Francia dice di no all’estradizione di 10 ex brigatisti italiani (Di giovedì 30 giugno 2022) . Marta Cartabia: “Aspetto di conoscere le motivazioni della sentenza” Una decisione che nessuno si aspettava, nemmeno gli imputati e i loro legali, che al massimo speravano in un ulteriore rinvio, almeno per alcuni di loro. Invece, la Corte di Appello francese ha pronunciato un « avviso sfavorevole » alla richiesta di estradizione in Italia di 10 ex militanti della lotta armata fuggiti in Francia da decenni. In aula si è sentito gridare “Assassini”, la parola è stata pronunciata dal deputato leghista Daniele Belotti, giunto in Francia da Bergamo insieme al vicesindaco di Telgate, Cristian Bertoli, e due carabinieri dell’associazione intitolata a Giuseppe Gurrieri, ucciso nel 1979 da Narciso Manenti, uno degli ex terroristi di cui viene negata l’estradizione. «Siamo venuti da Bergamo a Parigi per vedere in faccia questi assassini – ha detto Belotti, ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 30 giugno 2022) . Marta Cartabia: “Aspetto di conoscere le motivazioni della sentenza” Una decisione che nessuno si aspettava, nemmeno gli imputati e i loro legali, che al massimo speravano in un ulteriore rinvio, almeno per alcuni di loro. Invece, la Corte di Appello francese ha pronunciato un « avviso sfavorevole » alla richiesta di estradizione in Italia di 10 ex militanti della lotta armata fuggiti inda decenni. In aula si è sentito gridare “Assassini”, la parola è stata pronunciata dal deputato leghista Daniele Belotti, giunto inda Bergamo insieme al vicesindaco di Telgate, Cristian Bertoli, e due carabinieri dell’associazione intitolata a Giuseppe Gurrieri, ucciso nel 1979 da Narciso Manenti, uno degli ex terroristi di cui viene negata l’estradizione. «Siamo venuti da Bergamo a Parigi per vedere in faccia questi assassini – ha detto Belotti, ...

denni1327 : Ma di quale Europa andiamo blaterando? E che differenza c'è tra la #Francia di #Macron e l' #Egitto di #AlSisi?… - Cbotnews : @valeria_e Buongiorno Valeria , La Francia ???? come l’Italia ?????? nei treni ?? , le vacanze giungono al termine e si r… - 361_magazine : La Francia dice di no all'estradizione di 10 ex brigatisti italiani - AntalJonathan : @Kissmaniaco2 Io credo che lo #iusscholae possa essere un compromesso rispetto allo #IusSoli. Da' la possibilità a… - Mary85835083 : RT @JeanDanton3: La grande (se lo dice da sola) Francia condanna all'ergastolo i terroristi islamici mentre nega l'estradizione dei terrori… -