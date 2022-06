La Corte Suprema degli Stati Uniti ha limitato i poteri del governo sulla regolamentazione delle emissioni inquinanti (Di giovedì 30 giugno 2022) Giovedì la Corte Suprema degli Stati Uniti ha emesso una sentenza che limita i poteri dell’ente governativo che si occupa della tutela dell’ambiente (Environmental Protection Agency, EPA), in particolare il potere dell’EPA di regolamentare le emissioni inquinanti a livello federale. Leggi su ilpost (Di giovedì 30 giugno 2022) Giovedì laha emesso una sentenza che limita idell’ente governativo che si occupa della tutela dell’ambiente (Environmental Protection Agency, EPA), in particolare il potere dell’EPA di regolamentare lea livello federale.

Pubblicità

fattoquotidiano : Venerdì la Corte suprema americana ha cancellato con un tratto di penna il diritto per le donne di abortire in sicu… - SkyTG24 : Usa, Biden: 'Cambieremo la decisione della Corte suprema sull'aborto' - stanzaselvaggia : La corte suprema americana sul diritto all’aborto è il segnale di quanto sia imprudente dare per acquisiti i diritt… - AngeloBonelli1 : RT @AngeloBonelli1: La Corte Suprema USA di nomina #Trump demolisce i limiti di inquinamento. Un’ulteriore conferma di quanto la dx sia ne… - MassimoChiaram7 : RT @fattoquotidiano: Usa, la Corte Suprema boccia la legge anti-migranti di Trump. Biden ora può abolire il “remain in Mexico” https://t.co… -