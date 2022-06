La consigliera M5s: «Il rigassificatore a Piombino? Rischiamo un missile da Putin» (Di giovedì 30 giugno 2022) Con il rigassificatore a Piombino (Livorno) «mettiamo a repentaglio la sicurezza di un’intera città e la trasformiamo in un obiettivo sensibile in caso di attacco militare da parte della Russia». Lo ha detto Silvia Noferi, consigliera regionale del Movimento 5 Stelle, a margine della seduta del Consiglio regionale nella quale si è parlato dell’impianto da costruire in Toscana. «Se fosse sganciato un missile su quel porto con la nave rigassificatrice si creerebbe una devastazione di proporzioni epocali. Come non si faccia a considerare tutto questo lo trovo un enigma», ha aggiunto la consigliera. Che ha poi rivelato di aver trovato un documento che parla dei rischi: «Un gruppo di studio sul terminal Offshore fatto dalla Regione Toscana ha studiato tutti gli incidenti avvenuti in questo processo di ... Leggi su open.online (Di giovedì 30 giugno 2022) Con il(Livorno) «mettiamo a repentaglio la sicurezza di un’intera città e la trasformiamo in un obiettivo sensibile in caso di attacco militare da parte della Russia». Lo ha detto Silvia Noferi,regionale del Movimento 5 Stelle, a margine della seduta del Consiglio regionale nella quale si è parlato dell’impianto da costruire in Toscana. «Se fosse sganciato unsu quel porto con la nave rigassificatrice si creerebbe una devastazione di proporzioni epocali. Come non si faccia a considerare tutto questo lo trovo un enigma», ha aggiunto la. Che ha poi rivelato di aver trovato un documento che parla dei rischi: «Un gruppo di studio sul terminal Offshore fatto dalla Regione Toscana ha studiato tutti gli incidenti avvenuti in questo processo di ...

