(Di giovedì 30 giugno 2022) La posizione dirispettoIusè chiarissima. La leader di Fratelli d’Italia è contraria. Eppure qualche anno fa sui social proprio le sue parole la inchiodano a un punto diverso di vista: sìIus, ma noIus. E per un capo politico che parlava di sì “all’abisso della morte” è davvero un abisso di in. Qualche anno fa, quando la battaglia politica era sullo Ius Soli in senso stretto,si batteva perché la cittadinanza italiana arrivasse a chi in Italia era nato sì, ma aveva anche studiato: No all’automatismo dello #iussoli. Sì...

Pubblicità

neXtquotidiano : La coerenza di Giorgia #Meloni: sì allo Ius Culturae, ma no allo #iusscholae - giirella : @GiorgiaMeloni cara Giorgia la prossima volta cerca di puntare sulla simpatia, perché evidentemente la coerenza non è il tuo forte - CristianCorvin0 : @AdmiralReloade1 @GaetanoB14 quando lo ha detto? e a cosa si riferiva? Salverei anche io Giorgia. Almeno un po' di coerenza l'ha mostrata - Deluso17 : @Cassand42523175 Coerenza coerenza !!!! Cara Giorgia e caro salvini - Italiani_news : @GiorgiaMeloni Continua con la massima coerenza la battaglia di Giorgia Meloni. Fino ad oggi solo la coerenza nelle… -

neXt Quotidiano

... se i nostri alleati della Lega avranno ladi arrivare in fondo e creare di nuovo le condizioni per un centrodestra forte, coeso, convincente e per questo vincente. ComeMeloni ha ..., soprattutto. Inutile dichiarare che il Governo deve andare avanti e poi, con frequenza ... In ogni caso auguri aMeloni, anche se ricordo a me stesso che il Pd di Renzi, il M5S di ... La coerenza di Giorgia Meloni: sì allo Ius Culturae, ma no allo Ius Scholae (Adnkronos) – Le questioni Ius Scholae e cannabis agitano il governo “Ora vediamo, ed è il nostro auspicio, se i nostri alleati della Lega avranno la coerenza di arrivare in fondo e creare di nuovo l ...Lacrime di coccodrillo quelle nel centrodestra, che aveva festeggiato la prima tornata delle amministrative al grido “Uniti si vince”. Sottovalutando forse l’altrettanto ovvio opposto. Le divisioni si ...