La cantante Paola Turci e Francesca Pascale, ex di Berlusconi, si sposano in Toscana. 20 anni di differenza, Oggi rivelò la loro relazione nel 2020 (Di giovedì 30 giugno 2022) Sarà celebrato in Toscana sabato 2 luglio nel Comune di Montalcino il matrimonio fra la cantante Paola Turci e la ex fidanzata di Silvio Berlusconi Francesca Pascale. La cerimonia, alla quale sono stati inviati soltanto gli amici più stretti, sarà seguito da una cena al castello di Velona. Le voci di una relazione fra la cantante, 56 anni, originaria di Roma e alle spalle un matrimonio con il giornalista Andrea Amato, e la napoletana Francesca Pascale, di venti anni più giovane, si rincorrevano da almeno un paio d’anni, ma non erano mai state confermate ufficialmente dalle dirette interessate. Era diventata di dominio pubblico ad agosto del ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 30 giugno 2022) Sarà celebrato insabato 2 luglio nel Comune di Montalcino il matrimonio fra lae la ex fidanzata di Silvio. La cerimonia, alla quale sono stati inviati soltanto gli amici più stretti, sarà seguito da una cena al castello di Velona. Le voci di unafra la, 56, originaria di Roma e alle spalle un matrimonio con il giornalista Andrea Amato, e la napoletana, di ventipiù giovane, si rincorrevano da almeno un paio d’, ma non erano mai state confermate ufficialmente dalle dirette interessate. Era diventata di dominio pubblico ad agosto del ...

