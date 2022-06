La cantante e l'ex di Silvio Berlusconi Francesca Pascale si uniranno civilmente sabato a Montalcino. Cerimonia sobria e per pochi (Di giovedì 30 giugno 2022) La relazione tra Paola Turci e Francesca Pascale è una voce, mai confermata, ormai da un paio d’annI: a scatenare il gossip, un bacio, ripreso e pubblicato sul settimanale Oggi nel 2020, durante una vacanza in yacht. Quattro mesi prima, Pascale, 36 anni, aveva ufficializzato la rottura con il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi. L'amore LGBT nella musica italiana guarda le foto Leggi anche › Multe per chi insulta o discrimina le persone Lgbt+: ... Leggi su iodonna (Di giovedì 30 giugno 2022) La relazione tra Paola Turci eè una voce, mai confermata, ormai da un paio d’annI: a scatenare il gossip, un bacio, ripreso e pubblicato sul settimanale Oggi nel 2020, durante una vacanza in yacht. Quattro mesi prima,, 36 anni, aveva ufficializzato la rottura con il leader di Forza Italia. L'amore LGBT nella musica italiana guarda le foto Leggi anche › Multe per chi insulta o discrimina le persone Lgbt+: ...

Pubblicità

ninda1952 : RT @RaiNews: Per ora solo indiscrezioni, ma il matrimonio fra l’ex di Silvio Berlusconi e la cantante Paola Turci sembra certo Francesca #P… - Pablo00152555 : RT @RaiNews: Per ora solo indiscrezioni, ma il matrimonio fra l’ex di Silvio Berlusconi e la cantante Paola Turci sembra certo Francesca #P… - RaiNews : Per ora solo indiscrezioni, ma il matrimonio fra l’ex di Silvio Berlusconi e la cantante Paola Turci sembra certo F… - MacNab81712281 : La Pascale e la cantante Paola Turci hanno annunciato il loro matrimonio, la domanda sorge spontanea ,nel precedent… - abbondio_silvio : RT @Vandauga: Dateci la possibilità di votare per @GiuseppeConteIT vi facciamo vedere noi quant'è morto il @Mov5Stelle #Conte Conte #MoVim… -