La cameriera picchiata dai titolari del ristorante per aver “osato” chiedere lo stipendio (Di giovedì 30 giugno 2022) Ha “osato” chiedere ai titolari del ristorante nel quale lavorava di essere pagata lo stipendio pattuito, e per tutta risposta è stata picchiata a sangue: protagonista della vicenda una 40enne ligure impiegata come cameriera in un ristorante di Riva Trigoso (Genova). Secondo una prima ricostruzione della locale sezione dei carabinieri la donna si sarebbe recata nel locale e sarebbe stata aggredita dai due proprietari, che l’avrebbero colpita in pieno volto e fatta cadere a terra, per poi continuare a inveire su di lei fino all’arrivo dei soccorsi. Almeno quattro persone in totale avrebbero partecipato al pestaggio sull’uscio del ristorante. Non è chiaro per quanto tempo la donna abbia lavorato per il ristorante in ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 30 giugno 2022) Ha “aidelnel quale lavorava di essere pagata lopattuito, e per tutta risposta è stataa sangue: protagonista della vicenda una 40enne ligure impiegata comein undi Riva Trigoso (Genova). Secondo una prima ricostruzione della locale sezione dei carabinieri la donna si sarebbe recata nel locale e sarebbe stata aggredita dai due proprietari, che l’avrebbero colpita in pieno volto e fatta cadere a terra, per poi continuare a inveire su di lei fino all’arrivo dei soccorsi. Almeno quattro persone in totale avrebbero partecipato al pestaggio sull’uscio del. Non è chiaro per quanto tempo la donna abbia lavorato per ilin ...

