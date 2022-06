L. elettorale Letta,'con attuale possiamo vincere ma serve riforma' (Di giovedì 30 giugno 2022) Roma, 30 giu. (Adnkronos) - "Noi non proponiamo di cambiare la legge elettorale per avere una legge elettorale che ci avvantaggi, noi siamo pronti a discutere di qualunque ipotesi di cambiamento in modo libero, aperto. Con l'attuale legge elettorale, figlia di leggi elettorali che hanno sempre costruito intorno al sistema delle liste bloccate un meccanismo di rapporto con gli elettori arido, penso che la necessità di avere una legge elettorale che superi i limiti di quella attuale sia una priorità per tutti". Lo ha affermato il segretario del Pd, Enrico Letta, nella relazione alla Direzione del partito. "Noi affrontiamo questa discussione non alla disperata, ci prepariamo ad affrontare le elezioni -ha proseguito il leader Dem- con l'attuale legge ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 30 giugno 2022) Roma, 30 giu. (Adnkronos) - "Noi non proponiamo di cambiare la leggeper avere una leggeche ci avvantaggi, noi siamo pronti a discutere di qualunque ipotesi di cambiamento in modo libero, aperto. Con l'legge, figlia di leggi elettorali che hanno sempre costruito intorno al sistema delle liste bloccate un meccanismo di rapporto con gli elettori arido, penso che la necessità di avere una leggeche superi i limiti di quellasia una priorità per tutti". Lo ha affermato il segretario del Pd, Enrico, nella relazione alla Direzione del partito. "Noi affrontiamo questa discussione non alla disperata, ci prepariamo ad affrontare le elezioni -ha proseguito il leader Dem- con l'legge ...

