Kourtney Kardashian, rivelato il motivo del ricovero del marito Travis Barker (Di giovedì 30 giugno 2022) Le condizioni di salute di Travis Barker, marito di Kourtney Kardashian e batterista dei Blink 182, destano ancora preoccupazione. Il musicista è stato ricoverato d'urgenza nei giorni scorsi a causa di un malore. Travis Barker: il motivo del ricovero Mentre i canali ufficiali di Kourtney Kardashian e di Travis Barker sono in un religioso silenzio, a destare preoccupazione sono state le parole della figlia dell'artista, che sui social ha chiesto di pregare per il padre. A fornire ulteriori informazioni sul malore dell'artista ci ha pensato il portale TMZ. «Travis Barker è in ospedale perché ha la pancreatite e i medici ritengono che ... Leggi su ultimora.news (Di giovedì 30 giugno 2022) Le condizioni di salute didie batterista dei Blink 182, destano ancora preoccupazione. Il musicista è stato ricoverato d'urgenza nei giorni scorsi a causa di un malore.: ildelMentre i canali ufficiali die disono in un religioso silenzio, a destare preoccupazione sono state le parole della figlia dell'artista, che sui social ha chiesto di pregare per il padre. A fornire ulteriori informazioni sul malore dell'artista ci ha pensato il portale TMZ. «è in ospedale perché ha la pancreatite e i medici ritengono che ...

