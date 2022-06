Kiwi Chow | «Abbiamo resistito al governo liberticida | ora c’è molta paura»

Pubblicità

RBcasting : Dal 30 giugno al cinema 'Revolution of Our Times', un documentario di Kiwi Chow passato al Festival di Cannes e ban… - donadiomaria : RT @ilmanifesto: «Abbiamo resistito al governo liberticida, ora c’è molta paura». Intervista con Kiwi Chow, il suo film sulle proteste di H… - TTNHEC : RT @ilmanifesto: «Abbiamo resistito al governo liberticida, ora c’è molta paura». Intervista con Kiwi Chow, il suo film sulle proteste di H… - ilmanifesto : «Abbiamo resistito al governo liberticida, ora c’è molta paura». Intervista con Kiwi Chow, il suo film sulle protes… - Elena82741896 : durante un’aggressione contro i contestatori, ha continuato a filmare anche mentre era a terra. Altre riprese, real… -

doppiozero

Dal 30 giugno arriva nei cinema Revolution of Our Times. Un documentario potente e coraggioso. Molto coraggioso. Perché ci vuole davvero tantissima forza e tantissima consapevolezza per scegliere da c ...«Revolution of Our Times», dal 30 giugno al cinema, vuole raccontare le rivolte iniziate a marzo 2019 contro il governo filocinese di Carrie Lam. «Essere acqua» cioè disperdersi in mille rivoli ...