Kate Middleton, il viaggio flop da 263.318 euro: scoppia la bufera (Di giovedì 30 giugno 2022) scoppia il caso Kate Middleton e William per il viaggio che lo scorso marzo hanno fatto nei Caraibi. Pare che la coppia abbia speso 275mila dollari, pari a 263.318 euro, per quel tour di rappresentanza che ha sollevato anche numerose polemiche sulla storia passata della Gran Bretagna. Kate Middleton, il viaggio flop da 263.318 euro Dunque, quello che doveva essere un viaggio di riscatto per la Corona, sta in realtà affossando anche Kate Middleton e William che sono le nuove colonne portanti della Monarchia su cui la Regina ripone tutte le sue speranze, dopo che la Famiglia Reale ha perso Harry e Meghan Markle. Buckingham Palace ha reso note le spese della Corona e sono ...

