Kamala Harris: “Biden correrà per rielezione nel 2024” (Di giovedì 30 giugno 2022) (Adnkronos) – La vicepresidente Usa Kamala Harris ha creato nuova incertezza ieri circa l’intenzione del presidente Joe Biden di correre per essere rieletto nel 2024, facendo marcia indietro rispetto ad altre dichiarazioni rilasciate in settimana. “Il presidente intende correre e, se lo farà, io sarò candidata con lui. Correremo insieme”, ha detto Harris al Los Angeles Times ieri, mentre si preparava a partire per la California a bordo dell’Air Force Two. Alti funzionari avevano detto alla stampa che la vicepresidente voleva venire nella parte posteriore dell’aereo, per chiarire quello che aveva detto alla Cnn lunedì. In un’intervista con Dana Bash su Cnn, a Harris era stato chiesto delle speculazioni sull’ipotesi che Biden non si ricandidi e sulla sua potenziale ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 30 giugno 2022) (Adnkronos) – La vicepresidente Usaha creato nuova incertezza ieri circa l’intenzione del presidente Joedi correre per essere rieletto nel, facendo marcia indietro rispetto ad altre dichiarazioni rilasciate in settimana. “Il presidente intende correre e, se lo farà, io sarò candidata con lui. Correremo insieme”, ha dettoal Los Angeles Times ieri, mentre si preparava a partire per la California a bordo dell’Air Force Two. Alti funzionari avevano detto alla stampa che la vicepresidente voleva venire nella parte posteriore dell’aereo, per chiarire quello che aveva detto alla Cnn lunedì. In un’intervista con Dana Bash su Cnn, aera stato chiesto delle speculazioni sull’ipotesi chenon si ricandidi e sulla sua potenziale ...

