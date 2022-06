Juventus, Tacchinardi: “Zaniolo alla Juventus farebbe la panchina, ma…” (Di giovedì 30 giugno 2022) Juventus, Tacchinardi- L’ex giocatore in questione Tacchinardi ha detto la sua sulla possibile operazione Zaniolo alla Juventus a TMW Radio LE SUE PAROLE Milan, Maldini e Massara ancora non rinnovano. Che idea si è fatto? “Fa strano che non sia arrivata una conferma. Hanno fatto davvero un grande lavoro, rischiando con giovani forti e scommesse. Mi auguro per i tifosi del Milan che rinnovino, hanno dato serenità anche in un momento di grande pressione lo scorso anno. Fa strano che ancora non ci siano le firme”. Un ritardo che poi influisce sul mercato del Milan: “Giusto. Tra l’altro ho letto che Botman è andato al Newcastle, che Sanches ha scelto il PSG. Se non puoi fare delle cose, i giocatori vanno via. E’ vero che oggi i soldi comandano, ma Maldini ... Leggi su seriea24 (Di giovedì 30 giugno 2022)- L’ex giocatore in questioneha detto la sua sulla possibile operazionea TMW Radio LE SUE PAROLE Milan, Maldini e Massara ancora non rinnovano. Che idea si è fatto? “Fa strano che non sia arrivata una conferma. Hanno fatto davvero un grande lavoro, rischiando con giovani forti e scommesse. Mi auguro per i tifosi del Milan che rinnovino, hanno dato serenità anche in un momento di grande pressione lo scorso anno. Fa strano che ancora non ci siano le firme”. Un ritardo che poi influisce sul mercato del Milan: “Giusto. Tra l’altro ho letto che Botman è andato al Newcastle, che Sanches ha scelto il PSG. Se non puoi fare delle cose, i giocatori vanno via. E’ vero che oggi i soldi comandano, ma Maldini ...

