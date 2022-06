Juventus, il saluto a Dybala: «Grande percorso, per sempre grazie!» (Di giovedì 30 giugno 2022) Oggi è scaduto ufficialmente il contratto di Paulo Dybala con la Juventus. Il club bianconero ha salutato la Joya sui propri canali È ufficialmente terminato oggi il matrimonio tra la Juventus e Paulo Dybala, alla naturale scadenza del contratto dell’attaccante argentino. E sui propri canali, il club bianconero ha voluto salutare la Joya ringraziandolo per questi sette anni insieme. IL saluto – «E’ arrivato che era una giovane e talentuosa promessa, e ora saluta la Juve portando con sé bagaglio di esperienze che lo hanno reso il campione che è; la carriera di Paulo Dybala continuerà infatti lontano da Torino. Si diceva, un bagaglio costruito insieme, in questi 7 anni. Un bagaglio che per Paulo è composto da 293 presenze, 115 gol, 45 assist e ben 12 titoli vinti. Numeri, ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 30 giugno 2022) Oggi è scaduto ufficialmente il contratto di Paulocon la. Il club bianconero ha salutato la Joya sui propri canali È ufficialmente terminato oggi il matrimonio tra lae Paulo, alla naturale scadenza del contratto dell’attaccante argentino. E sui propri canali, il club bianconero ha voluto salutare la Joya ringraziandolo per questi sette anni insieme. IL– «E’ arrivato che era una giovane e talentuosa promessa, e ora saluta la Juve portando con sé bagaglio di esperienze che lo hanno reso il campione che è; la carriera di Paulocontinuerà infatti lontano da Torino. Si diceva, un bagaglio costruito insieme, in questi 7 anni. Un bagaglio che per Paulo è composto da 293 presenze, 115 gol, 45 assist e ben 12 titoli vinti. Numeri, ...

