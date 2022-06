Juventus | il saluto a Bernardeschi | «Mai mancati impegno e serietà | lo dimostrano i numeri»

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 30 giugno 2022) Laha salutato Federicoche lascia il club bianconero alla scadenza del suo contratto Giornata di saluti in casa. Dopo l’addio a Paulo Dybala, il club bianconero ha scritto una lettera di ringraziamenti e saluti anche per Federico. IL– «Le strade dellae di Federicosi separano dopo cinque stagioni. E si dividono dopo aver vinto insieme 3 Scudetti, 2 Coppe Italia e 2 Supercoppe italiane. Campione d’Europa con l’Italia nell’estate scorsa, Federico lascia i nostri colori senza aver mai fatto mancaree loanche i: in tutte le annate trascorse a Torino ha sempre totalizzato almeno 30 ...