Juventus-Dybala, adesso è davvero finita: “suerte Paulo”, la lettera dei bianconeri (Di giovedì 30 giugno 2022) E’ ufficialmente finito il matrimonio tra Paulo Dybala e la Juventus. Il contratto che lega l’argentino al club bianconero scade proprio oggi, la Vecchia Signora ha deciso di pubblicare una lettera di ringraziamento al calciatore. La Joya è alla ricerca di una nuova squadra, da domani sarà svincolato e libero di firmare con qualsiasi squadra, la trattativa con l’Inter è molto avanzata ma l’accordo definitivo non è stato ancora raggiunto. “E’ arrivato che era una giovane e talentuosa promessa, e ora saluta la Juve portando con sé bagaglio di esperienze che lo hanno reso il campione che è; la carriera di Paulo Dybala continuerà infatti lontano da Torino. Si diceva, un bagaglio costruito insieme, in questi 7 anni. Un bagaglio che per Paulo è composto da 293 presenze, 115 ... Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 30 giugno 2022) E’ ufficialmente finito il matrimonio trae la. Il contratto che lega l’argentino al club bianconero scade proprio oggi, la Vecchia Signora ha deciso di pubblicare unadi ringraziamento al calciatore. La Joya è alla ricerca di una nuova squadra, da domani sarà svincolato e libero di firmare con qualsiasi squadra, la trattativa con l’Inter è molto avanzata ma l’accordo definitivo non è stato ancora raggiunto. “E’ arrivato che era una giovane e talentuosa promessa, e ora saluta la Juve portando con sé bagaglio di esperienze che lo hanno reso il campione che è; la carriera dicontinuerà infatti lontano da Torino. Si diceva, un bagaglio costruito insieme, in questi 7 anni. Un bagaglio che perè composto da 293 presenze, 115 ...

