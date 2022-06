Juventus, c’è l’accordo per Cambiaso ma c’è un problema: Dragusin tentenna. Il motivo (Di giovedì 30 giugno 2022) Calciomercato Juventus: i bianconeri hanno l’accordo col Genoa per Cambiaso, ma Dragusin starebbe rallentando la chiusura della trattativa Juventus e Genoa hanno trovato l’accordo per il trasferimento in bianconero di Andrea Cambiaso. Ai rossoblù andranno 4 milioni di euro più il cartellino di Radu Dragusin, che starebbe però bloccando la chiusura dell’operazione. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, infatti, il centrale non è convinto di scendere in Serie B nonostante la piazza sia importante. La sensazione, comunque, è che l’affare vada in porto: serve però che Dragusin dia l’ok all’operazione, altrimenti la Juve dovrebbe rimodulare l’offerta. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA Juventus SU ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 30 giugno 2022) Calciomercato: i bianconeri hannocol Genoa per, mastarebbe rallentando la chiusura della trattativae Genoa hanno trovatoper il trasferimento in bianconero di Andrea. Ai rossoblù andranno 4 milioni di euro più il cartellino di Radu, che starebbe però bloccando la chiusura dell’operazione. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, infatti, il centrale non è convinto di scendere in Serie B nonostante la piazza sia importante. La sensazione, comunque, è che l’affare vada in porto: serve però chedia l’ok all’operazione, altrimenti la Juve dovrebbe rimodulare l’offerta. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLASU ...

