Juventus | Arrivabene vuota il sacco su de Ligt e scatena la bufera sul web

GiovaAlbanese : Che #DeLigt sia in uscita (se arriva l'offerta giusta) appare ormai evidente, dalle ultime parole di #Arrivabene. P… - marcoconterio : ?? ? ? Domani intervista al CEO di #Juventus Maurizio #Arrivabene su Tuttosport. Su ???? Matthijs De Ligt è chiaro: 'I… - capuanogio : ?? #Arrivabene su #DeLigt nell'intervista a #Tuttosport che spiega il progetto #Juventus: 'Impossibile trattenere u… - ClaudioZuliani : Ultimo giorno di gossip ?? da domani si fa sul serio. Dove va la #Juventus lo spiega concretamente #Arrivabene su… - juventus_fino : RT @GoalItalia: Arrivabene: 'De Ligt? Impossibile trattenere un giocatore che vuole andar via' ?? -

I tifosi dellasi dividono sulle parole di. De Ligt è già un ex per i fan bianconeri dopo l'intervista difa capire che de Ligt andrà via ma solo a certe ...Iniziano a prendere forma i primi colpi della, chiamata ad un mercato importante per costruire la stagione della rinascita. Nedved, Agnelli e© LaPressePaul Pogba sarà di nuovo ...Si sussurra che tornerebbe a Torino con il capo cosparso di cenere e pretese al massimo ribasso, ma è possibile che sia fantacalcio perché Arrivabene non ha aperto il minimo spiraglio. Ma anche fuori ...Intervistato da TuttoSport l’amministratore della Juventus, Maurizio Arrivabene, scarica il centrale De Ligt. “Impossibile trattenere chi vuole andare via” sostiene il manager bianconero “Ma ad un tav ...