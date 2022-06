Juventus | Arrivabene a muso duro | “De Ligt? Vi spiego la situazione”

(Di giovedì 30 giugno 2022) Il calciomercato della, finora, va a gonfie vele! In attesa di rendere ufficiali i colpi Pogba e Di Maria, e di aggiungere alla rosa di Max Allegri altri innesti importanti, Maurizioha rilasciato un’intervista a Tuttosport parlando a 360° della nuova Juve che sta per nascere, anche grazie a lui.MaurizioEcco alcune dichiarazioni del dirigente bianconero:, dove sta andando la nuova? «Non c’è una nuova, c’è lache come obiettivo ha la continuità a mantenere una squadra ad altissimi livelli e mirare ad altissimi traguardi. Stiamo progettando unache parta dal calcio, perché rimane il nostro cuore pulsante, ma che si allarghi in altre ...

Pubblicità

GiovaAlbanese : Che #DeLigt sia in uscita (se arriva l'offerta giusta) appare ormai evidente, dalle ultime parole di #Arrivabene. P… - capuanogio : ?? #Arrivabene su #DeLigt nell'intervista a #Tuttosport che spiega il progetto #Juventus: 'Impossibile trattenere u… - marcoconterio : ?? ? ? Domani intervista al CEO di #Juventus Maurizio #Arrivabene su Tuttosport. Su ???? Matthijs De Ligt è chiaro: 'I… - germanocassese : RT @NicoSchira: #Juventus Ceo Maurizio #Arrivabene a Tuttosport sul futuro di #DeLigt: “Impossibile trattenere chi se ne vuole andare. L’im… - StanisLaRochele : Come vorrebbe i tifosi della Juventus Maurizio Arrivabene -

Parole fortissime arrivano dall' AD dellaMaurizioche, intervistato dalle colonne del quotidiano torinese Tuttosport , scarica senza mezzi termini il difensore olandese De Ligt , anche se ammette che per andare in porto ...Non ha rilasciato molte interviste Maurizioda quando ha preso la carica di Chief Executive Officer della. Accolto con un pizzico di scetticismo per il suo passato non felice in Ferrari, l'uomo di fiducia della famiglia ...L’amministratore delegato della Juventus Maurizio Arrivabene ha parlato del mercato e delle strategie della Juventus in una lunga intervista a Tuttosport.Calciomercato Juventus, Arrivabene silura De Ligt e annuncia la cessione del difensore. "Segue quelli che sono i loro consigli" ...