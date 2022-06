Juventus, a un passo il rinforzo sulla fascia: settimana prossima le visite mediche! (Di giovedì 30 giugno 2022) Juventus, ormai ad un passo il rinforzo sulla fascia tanto desiderato dalla compagine bianconera. I terzini, in questa stagione appena terminata, hanno creato non pochi grattacapi a Massimiliano Allegri. Secondo i tifosi, le due corsie laterali basse sono uno dei punti deboli della squadra. Il rinforzo tanto chiesto dai tifosi sembrerebbe essere però ormai vicinissimo. Cambiaso-Genoa Il nome in cima alla lista è quello di Andrea Cambiaso, esterno del Genoa retrocesso in Serie B al termine del campionato appena trascorso. Secondo le indiscrezioni la trattativa è destinata ad andare in porto ma non coinvolgerebbe solamente il genoano. Sul piatto anche il nome di Radu Dragusin, difensore centrale della Juventus quest’anno in prestito alla ... Leggi su rompipallone (Di giovedì 30 giugno 2022), ormai ad uniltanto desiderato dalla compagine bianconera. I terzini, in questa stagione appena terminata, hanno creato non pochi grattacapi a Massimiliano Allegri. Secondo i tifosi, le due corsie laterali basse sono uno dei punti deboli della squadra. Iltanto chiesto dai tifosi sembrerebbe essere però ormai vicinissimo. Cambiaso-Genoa Il nome in cima alla lista è quello di Andrea Cambiaso, esterno del Genoa retrocesso in Serie B al termine del campionato appena trascorso. Secondo le indiscrezioni la trattativa è destinata ad andare in porto ma non coinvolgerebbe solamente il genoano. Sul piatto anche il nome di Radu Dragusin, difensore centrale dellaquest’anno in prestito alla ...

