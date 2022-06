Juve, dalla Spagna: Arthur vuole essere allenato da Xavi, può tornare al Barcellona (Di giovedì 30 giugno 2022) Arthur vuole essere allenato da Xavi e può tornare al Barcellona: lo sostiene Sport, secondo cui il centrocampista brasiliano può... Leggi su calciomercato (Di giovedì 30 giugno 2022)dae puòal: lo sostiene Sport, secondo cui il centrocampista brasiliano può...

Pubblicità

Gazzetta_it : De Ligt può andar via dalla Juve? No, anzi sì: in cambio di 120 milioni - grandeIbra21 : @jurg102 @IFTVofficial @Inter_en Uno zingaro che ha mezzo l’Inter sulla mappa e ti ha insegnato a vincere. Senza di… - stevevicrn : i fatti: dalla juve vogliono scappare, il Milan non si sa di chi è, De La non caccia più un euro, l’Atalanta è allo… - gilnar76 : Arthur via dalla Juve: clamorosa ipotesi per il futuro del brasiliano! L’indiscrezione #Finoallafine #Forzajuve… - mariogi14672523 : @Bilbao772 @ParticipioPart dalla tua foto abbiamo una età in cui il tifo si viveva diversamente. c’era rivalità non… -