Judo, Giochi del Mediterraneo 2022: altre due medaglie per l’Italia con Kenny Komi Bedel e Martina Esposito (Di giovedì 30 giugno 2022) Arrivano altre due medaglie ad Orano per l’ItalJudo (dopo gli argenti di Piras e Caggiano ieri) nella seconda giornata di gara ai Giochi del Mediterraneo 2022, anche se bisognerà attendere le ultime categorie di peso in programma domani per provare a sbloccare la casella degli ori nel medagliere della singola disciplina. Il miglior risultato azzurro odierno è stato ottenuto dal ventunenne Kenny Komi Bedel nei -81 kg con uno splendido argento, cedendo il passo in finale solo al fortissimo turco Vedat Albayrak (oro europeo 2021) per waza-ari dopo aver sconfitto nel suo cammino il portoghese Manuel Rodrigues, il marocchino Achraf Moutii ed in semifinale lo spagnolo Alfonso Urquiza Solana con un fantastico ippon al termine ... Leggi su oasport (Di giovedì 30 giugno 2022) Arrivanoduead Orano per l’Ital(dopo gli argenti di Piras e Caggiano ieri) nella seconda giornata di gara aidel, anche se bisognerà attendere le ultime categorie di peso in programma domani per provare a sbloccare la casella degli ori nelre della singola disciplina. Il miglior risultato azzurro odierno è stato ottenuto dal ventunennenei -81 kg con uno splendido argento, cedendo il passo in finale solo al fortissimo turco Vedat Albayrak (oro europeo 2021) per waza-ari dopo aver sconfitto nel suo cammino il portoghese Manuel Rodrigues, il marocchino Achraf Moutii ed in semifinale lo spagnolo Alfonso Urquiza Solana con un fantastico ippon al termine ...

Pubblicità

zazoomblog : LIVE Giochi del Mediterraneo 2022 in DIRETTA: attesa per le finali di judo. Boari-Nespoli in semifinale nell’arco m… - infoitsport : Giochi del Mediterraneo, judo: Caggiano e Piras argento sul podio - infoitsport : Giochi Mediterraneo: judo, argento per Caggiano e Piras - Leonard48598239 : @Sonia04714337 Ma giocato a pallone, golf e tennis. I giochi con le palle non mi sono mai piaciuti. Miei sport: nuo… - sportface2016 : #GiochidelMediterraneo2022, #Judo: doppio argento per #Caggiano e #Piras -