Jovanotti, la figlia Teresa Cherubini parla della malattia e dei genitori: “Non ce l’avrei fatta senza di loro” (Di giovedì 30 giugno 2022) La figlia di Lorenzo Cherubini, in arte Jovanotti ha raccontato come ha affrontato la malattia. Ha ideato e creato un fumetto con l’obiettivo di aiutare chi sta affrontando il suo stesso problema. Teresa Cherubini, la figlia di Jovanotti purtroppo ultimamente ha dovuto fare i conti con alcuni problemi di salute, tra l’altro molto seri e importanti. La ragazza soltanto lo scorso anno e dunque nel 2021 attraverso il suo profilo Instagram pare abbia confessato di essere purtroppo affetta da un tumore molto aggressivo, ovvero il linfoma di Hodgkin. Fortunatamente però a distanza di qualche mese la giovane ha annunciato di essere ufficialmente guarita. Grande felicità quindi non soltanto per Teresa, ma anche per papà Lorenzo e per tutta ... Leggi su baritalianews (Di giovedì 30 giugno 2022) Ladi Lorenzo, in arteha raccontato come ha affrontato la. Ha ideato e creato un fumetto con l’obiettivo di aiutare chi sta affrontando il suo stesso problema., ladipurtroppo ultimamente ha dovuto fare i conti con alcuni problemi di salute, tra l’altro molto seri e importanti. La ragazza soltanto lo scorso anno e dunque nel 2021 attraverso il suo profilo Instagram pare abbia confessato di essere purtroppo affetta da un tumore molto aggressivo, ovvero il linfoma di Hodgkin. Fortunatamente però a distanza di qualche mese la giovane ha annunciato di essere ufficialmente guarita. Grande felicità quindi non soltanto per, ma anche per papà Lorenzo e per tutta ...

Pubblicità

rmc_official : Il progetto è a favore della CasaOz, che a Torino accoglie bambini alle prese con la malattia... #Jovanotti #musica - illubot3 : Jovanotti: la figlia Teresa Cherubini crea un fumetto per i bambini malati di Casa Oz - RDS 100% Grandi Successi:… - Emilystellaemi2 : RT @lillydessi: Jovanotti, la figlia Teresa dopo la malattia: “La mia cura in un fumetto” - DiLei - lillydessi : Jovanotti, la figlia Teresa dopo la malattia: “La mia cura in un fumetto” - DiLei - ProDocente : La figlia di Jovanotti a Casa Oz: «La malattia si può vincere anche con le vignette» -