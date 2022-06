Ius scholae, scontro in Forza Italia tra la Polverini e la Calabria: Tajani cerca di riportate la pace (Di giovedì 30 giugno 2022) Renata Polverini schierata su una sponda, Annagrazia Calabria schierata sulla sponda opposta. Già in passato c’erano state le prime tracce. In Forza Italia ricomincia il braccio di ferro femminile sulla cittadinanza agli immigrati. Vari testi sono stati e sono in ballo, ma c’è soprattutto il tentativo della sinistra di mascherare tutto con un trucco, chiamare la “cittadinanza facile” con un nome latino, “Ius scholae”. Si lasci stare la lingua di Cicerone, perché in quelle due paroline, “ius scholae”, si nasconde ben altro. E lo si è già visto con i precedenti tentativi chiamati – sempre in latino – Ius Soli e Ius Culturae. Una strategia “sospetta” visto che in Italia la cittadinanza si matura al compimento del diciottesimo anno di età. Polverini e ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 30 giugno 2022) Renataschierata su una sponda, Annagraziaschierata sulla sponda opposta. Già in passato c’erano state le prime tracce. Inricomincia il braccio di ferro femminile sulla cittadinanza agli immigrati. Vari testi sono stati e sono in ballo, ma c’è soprattutto il tentativo della sinistra di mascherare tutto con un trucco, chiamare la “cittadinanza facile” con un nome latino, “Ius”. Si lasci stare la lingua di Cicerone, perché in quelle due paroline, “ius”, si nasconde ben altro. E lo si è già visto con i precedenti tentativi chiamati – sempre in latino – Ius Soli e Ius Culturae. Una strategia “sospetta” visto che inla cittadinanza si matura al compimento del diciottesimo anno di età.e ...

