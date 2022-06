Ius scholae: Letta, 'patrioti siamo noi non Meloni e Salvini' (Di giovedì 30 giugno 2022) Roma, 30 giu. (Adnkronos) - "I patrioti non sono la Meloni e Salvini che non vogliono lo ius scholae. I patrioti siamo noi che vogliamo lo ius scholae e se non si rendono conto di questo non hanno idea di quale è l'Italia del futuro e l'Italia del futuro non è un'Italia nella quale difendersi e mantenere tutto ciò che è stato fino adesso, che si riduce demograficamente senza guardare al futuro. Il futuro lo si gestisce cercando di costruirlo insieme". Lo ha affermato il segretario del Pd, Enrico Letta, nella replica alla Direzione del partito. "Le barricate che hanno fatto sullo isu soli -ha proseguito il leader Dem- se le fanno anche sullo ius scholae vuol dire una sola cosa: loro non vogliono nessun altro che non sia raccontabile ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 30 giugno 2022) Roma, 30 giu. (Adnkronos) - "Inon sono lache non vogliono lo ius. Inoi che vogliamo lo iuse se non si rendono conto di questo non hanno idea di quale è l'Italia del futuro e l'Italia del futuro non è un'Italia nella quale difendersi e mantenere tutto ciò che è stato fino adesso, che si riduce demograficamente senza guardare al futuro. Il futuro lo si gestisce cercando di costruirlo insieme". Lo ha affermato il segretario del Pd, Enrico, nella replica alla Direzione del partito. "Le barricate che hanno fatto sullo isu soli -ha proseguito il leader Dem- se le fanno anche sullo iusvuol dire una sola cosa: loro non vogliono nessun altro che non sia raccontabile ...

