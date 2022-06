Ius Scholae: Letta alla Lega, “Non arretriamo di un millimetro” (Di giovedì 30 giugno 2022) ROMA – “Rimango senza parole se si pensa di fare cadere un governo se non si vogliono dare diritti. Sullo ius Scholae non arretriamo di un millimetro. Il metodo della Lega e di Salvini è incomprensibile: è un tema parlamentare, non di governo. Cosa avremmo dovuto fare noi quando cadde il ddl Zan?”. E’ quanto ha affermato il segretario del Pd, Enrico Letta, nel suo intervento alla Direzione nazionale del partito. “Non subiremo ricatti sulla testa di queste famiglie, di questi ragazzi”, ha aggiunto il leader Dem. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di giovedì 30 giugno 2022) ROMA – “Rimango senza parole se si pensa di fare cadere un governo se non si vogliono dare diritti. Sullo iusnondi un. Il metodo dellae di Salvini è incomprensibile: è un tema parlamentare, non di governo. Cosa avremmo dovuto fare noi quando cadde il ddl Zan?”. E’ quanto ha affermato il segretario del Pd, Enrico, nel suo interventoDirezione nazionale del partito. “Non subiremo ricatti sulla testa di queste famiglie, di questi ragazzi”, ha aggiunto il leader Dem. L'articolo L'Opinionista.

