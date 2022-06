Ius scholae, Letta accusa: 'Vogliono la razza italiana'. La Lega: 'Enrico stai sereno' (Di giovedì 30 giugno 2022) Il dibattito sullo Ius scholae sta accendendo gli ultimi giorni di politica italiana, con l'ultimo botta e risposta tra Lega e Pd a rinfocolare la polemica. Letta accusa: "Volete la razza italiana" "... Leggi su globalist (Di giovedì 30 giugno 2022) Il dibattito sullo Iussta accendendo gli ultimi giorni di politica, con l'ultimo botta e risposta trae Pd a rinfocolare la polemica.: "Volete la" "...

Pubblicità

borghi_claudio : Eh già... se ci sono le gravi emergenze tali da richiedere un governo di unità nazionale mi pare ci si debba occupa… - borghi_claudio : Non so se conviene fare forzature per parlare in aula alla Camera di ius scholae, cannabis e simili. Non mi risulta… - borghi_claudio : Pd e M5S hanno forzato in conferenza capigruppo l'inizio della discussione generale per ius scholae e cannabis. I B… - ilciccio67 : RT @AgenziaANSIA4: Ultimora Lega e FDI contro lo ius scholae per difendere il titolo di stato più ignorante d'Europa. - giuliogaia : @FratellidItalia @GiorgiaMeloni Avete avvallato tutte le più aberranti porcate di Draghi: vaccinazione obbligatoria… -