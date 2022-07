Ius scholae, Letta accusa: 'Vogliono la razza italiana'. La Lega: 'Enrico stai sereno' (Di giovedì 30 giugno 2022) Il dibattito sullo Ius scholae sta accendendo gli ultimi giorni di politica italiana, con l'ultimo botta e risposta tra Lega e Pd a rinfocolare la polemica. Letta accusa: "Volete la razza italiana" "... Leggi su globalist (Di giovedì 30 giugno 2022) Il dibattito sullo Iussta accendendo gli ultimi giorni di politica, con l'ultimo botta e risposta trae Pd a rinfocolare la polemica.: "Volete la" "...

Pubblicità

LegaSalvini : ++ IUS SCHOLAE? UNA FOLLIA! ECCO ALCUNI MOTIVI ++ - Agenzia_Ansa : I vescovi sostengono lo Ius scholae: 'Basta ideologie, l'Italia è cambiata'. Monsignor Perego risponde ai politici… - elio_vito : @matteosalvinimi La droga è libera oggi, liberamente venduta dalla criminalità. Lo Ius Scholae non cittadinanza fac… - Unamicodimiocug : @LegaSalvini se fossi foco ... non so se lo capite senza ius scholae - teresacapitanio : RT @NicolaPorro: La vicenda forse la conoscete. Ma c'è una cosa che a me fa letteralmente impazzire (VIDEO) ?? -