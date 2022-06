Ius Scholae, il surreale discorso in Aula della deputata di Fratelli d’Italia: “Legge sostenuta dai partiti che regalano la droga per le strade” (Di giovedì 30 giugno 2022) Stanno facendo il giro dei social alcuni passaggi (a tratti surreali) del discorso che la deputata di Fratelli d’Italia, Augusta Montaruli, ha pronunciato alla Camera durante la discussione sullo Ius Scholae. Montaruli, che con il suo partito si oppone alla riforma della cittadinanza, dice prima di voler rivolgersi ai “bambini stranieri che ci guardano”. E poi prosegue parlando di non meglio precisate “forze politiche che regalano la droga per le strade”, con riferimento forse alle iniziative di Più Europa. Il video sta facendo il pieno di sfottò su Twitter, dove ha collezionato centinaia di commenti L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 30 giugno 2022) Stanno facendo il giro dei social alcuni passaggi (a tratti surreali) delche ladi, Augusta Montaruli, ha pronunciato alla Camera durante la discussione sullo Ius. Montaruli, che con il suo partito si oppone alla riformacittadinanza, dice prima di voler rivolgersi ai “bambini stranieri che ci guardano”. E poi prosegue parlando di non meglio precisate “forze politiche chelaper le”, con riferimento forse alle iniziative di Più Europa. Il video sta facendo il pieno di sfottò su Twitter, dove ha collezionato centinaia di commenti L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

