Ius scholae, Fedeli (Pd): “Su questo tema Giorgia Meloni è razzista, discrimina per ragioni di etnia”. La replica di Rampelli (FdI): “Parole penose” (Di giovedì 30 giugno 2022) Botta e risposta a distanza tra la senatrice del Pd, Valeria Fedeli, e il deputato di Fratelli d’Italia, Fabio Rampelli, sulla posizione del partito guidato da Giorgia Meloni in merito allo ius scholae. Ospite del Tg Plus, su Cusano Italia Tv, l’ex ministra dem difende strenuamente la riforma della legge sulla cittadinanza e commenta con toni critici la definizione data dalla leader di Fratelli d’Italia (“provvedimento ideologico da cancellare”): “Io vorrei che Giorgia Meloni guardasse in faccia le bambine e i bambini che immagino frequentino la stessa scuola dell’infanzia di sua figlia, perché cresceranno anche con sua figlia. Non capisco perché debba dire che è ideologico il fatto che loro siano qui e che abbiano questo diritto, avendo fatto un certo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 30 giugno 2022) Botta e risposta a distanza tra la senatrice del Pd, Valeria, e il deputato di Fratelli d’Italia, Fabio, sulla posizione del partito guidato dain merito allo ius. Ospite del Tg Plus, su Cusano Italia Tv, l’ex ministra dem difende strenuamente la riforma della legge sulla cittadinanza e commenta con toni critici la definizione data dalla leader di Fratelli d’Italia (“provvedimento ideologico da cancellare”): “Io vorrei cheguardasse in faccia le bambine e i bambini che immagino frequentino la stessa scuola dell’infanzia di sua figlia, perché cresceranno anche con sua figlia. Non capisco perché debba dire che è ideologico il fatto che loro siano qui e che abbianodiritto, avendo fatto un certo ...

