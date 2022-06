Ius Scholae, ecco cos’è e perché è al centro del dibattito politico (Di giovedì 30 giugno 2022) tra chi è favorevole e chi, invece, è nettamente contrario Da diversi giorni al centro del dibattito politico c’è lo Ius Scholae, ovvero il diritto alla cittadinanza italiana per i minori che provengono da altro paese. Attualmente in Italia vige lo “ius sanguinis”, ovvero il diritto alla cittadinanza italiana solo se si è figli di almeno un genitore italiano. Dunque, un bambino nato in Italia da genitori stranieri può diventare cittadino italiano solo al compimento della maggiore età e se ha risieduto in Italia in maniera ininterrotta. Leggi anche: UN VACCINO CONTRO TUTTE LE VARIANTI DEL COVID, LO STUDIO DI PFIZER-BIONTECH Giuseppe Brescia, deputato del Movimento 5 Stelle, ha presentato una proposta di legge unificando altre cinque proposte di legge sullo stessa tema e raggruppate nella dicitura Ius ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 30 giugno 2022) tra chi è favorevole e chi, invece, è nettamente contrario Da diversi giorni aldelc’è lo Ius, ovvero il diritto alla cittadinanza italiana per i minori che provengono da altro paese. Attualmente in Italia vige lo “ius sanguinis”, ovvero il diritto alla cittadinanza italiana solo se si è figli di almeno un genitore italiano. Dunque, un bambino nato in Italia da genitori stranieri può diventare cittadino italiano solo al compimento della maggiore età e se ha risieduto in Italia in maniera ininterrotta. Leggi anche: UN VACCINO CONTRO TUTTE LE VARIANTI DEL COVID, LO STUDIO DI PFIZER-BIONTECH Giuseppe Brescia, deputato del Movimento 5 Stelle, ha presentato una proposta di legge unificando altre cinque proposte di legge sullo stessa tema e raggruppate nella dicitura Ius ...

Pubblicità

borghi_claudio : Eh già... se ci sono le gravi emergenze tali da richiedere un governo di unità nazionale mi pare ci si debba occupa… - borghi_claudio : Non so se conviene fare forzature per parlare in aula alla Camera di ius scholae, cannabis e simili. Non mi risulta… - borghi_claudio : Pd e M5S hanno forzato in conferenza capigruppo l'inizio della discussione generale per ius scholae e cannabis. I B… - La7tv : #omnibus @MolinariRik (Lega) parla apertamente di crisi di #governo se PD e M5S continueranno a portare avanti lo… - News24_it : Salvini: 'Non possiamo accettare le forzature di Pd e M5s' | Delrio: 'Ius scholae non c'entra con il governo' - TGC… -