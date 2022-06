Ius Scholae, Amnesty International chiede urgente riforma di legge (Di giovedì 30 giugno 2022) Amnesty International torna a chiedere, a pochi giorni dall’avvio delle discussioni nella Camera della riforma della cittadinanza in base allo Ius Scholae, che venga finalmente eliminata questa forma di discriminazione che riguarda oltre un milione di ragazzi e ragazze che sono nati e cresciuti nel nostro Paese Si tratta di un milione di giovani e L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di giovedì 30 giugno 2022)torna are, a pochi giorni dall’avvio delle discussioni nella Camera delladella cittadinanza in base allo Ius, che venga finalmente eliminata questa forma di discriminazione che riguarda oltre un milione di ragazzi e ragazze che sono nati e cresciuti nel nostro Paese Si tratta di un milione di giovani e L'articolo proviene da Consumatore.com.

Pubblicità

borghi_claudio : Non so se conviene fare forzature per parlare in aula alla Camera di ius scholae, cannabis e simili. Non mi risulta… - borghi_claudio : Pd e M5S hanno forzato in conferenza capigruppo l'inizio della discussione generale per ius scholae e cannabis. I B… - borghi_claudio : Eh già... se ci sono le gravi emergenze tali da richiedere un governo di unità nazionale mi pare ci si debba occupa… - carlamartamari : RT @la_kuzzo: Se il Parlamento vuole dimostrare di non essere completamente scollato dalla realtà, approvi lo Ius scholae. Lo faccia adesso… - CurottoMauro : RT @orfini: Giorgia Meloni e il suo partito hanno chiesto di cancellare dal calendario della Camera lo ius scholae e la legge sulla cannabi… -