Italia-Usa: Casellati incontra Pelosi, 'eccellenti rapporti anche tra Parlamenti' (Di giovedì 30 giugno 2022) Roma, 30 giu. (Adnkronos) - Il presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, ha ricevuto Nancy Pelosi, speaker della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti, alla sua seconda visita in Senato dopo la partecipazione, nel 2021, alla riunione dei presidenti dei Parlamenti del G20 sotto presidenza Italiana. L'incontro ha avuto inizio, a Palazzo Giustiniani, con la visita della Sala in cui, nel dicembre 1947, è stata firmata la Costituzione Italiana. "Questo è uno dei luoghi simbolo della nostra libertà e democrazia, del sistema di valori che la Costituzione tutela e che non dobbiamo mai dare per scontati ", ha affermato Casellati. Al centro del colloquio, le eccellenti relazioni bilaterali fra i due Paesi -si legge in un comunicato- e la situazione in ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 30 giugno 2022) Roma, 30 giu. (Adnkronos) - Il presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti, ha ricevuto Nancy, speaker della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti, alla sua seconda visita in Senato dopo la partecipazione, nel 2021, alla riunione dei presidenti deidel G20 sotto presidenzana. L'incontro ha avuto inizio, a Palazzo Giustiniani, con la visita della Sala in cui, nel dicembre 1947, è stata firmata la Costituzionena. "Questo è uno dei luoghi simbolo della nostra libertà e democrazia, del sistema di valori che la Costituzione tutela e che non dobbiamo mai dare per scontati ", ha affermato. Al centro del colloquio, lerelazioni bilaterali fra i due Paesi -si legge in un comunicato- e la situazione in ...

