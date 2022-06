Italia-Usa 6-14, Silipo: “Il mio Setterosa oggi ha sentito troppo la tensione, così fa male” (Di giovedì 30 giugno 2022) “Le ragazze hanno sentito troppo la tensione. Bisogna però essere onesti e riconoscere il valore dell’avversario: gli Stati Uniti in questo momento sono superiori a tutte le squadre; sono atleticamente preparatissime ed hanno giocatrici dotate tecnicamente”. Lo ha detto il commissario tecnico dell’Italia femminile di pallanuoto, Carlo Silipo, dopo la sconfitta del Setterosa in semifinale contro gli Usa ai Mondiali di Budapest: “Fa male perdere una semifinale iridata, ma ci deve caricare in vista del futuro e del nostro percorso che è appena iniziato: abbiamo ampi margini di crescita. Abbiamo ancora una sfida d’affrontare e che mette in palio una medaglia mondiale: le ragazze non staccheranno la spina”. Gli fa eco Chiara Tabani: “Dobbiamo rivolgere tutte le energie, ... Leggi su sportface (Di giovedì 30 giugno 2022) “Le ragazze hannola. Bisogna però essere onesti e riconoscere il valore dell’avversario: gli Stati Uniti in questo momento sono superiori a tutte le squadre; sono atleticamente preparatissime ed hanno giocatrici dotate tecnicamente”. Lo ha detto il commissario tecnico dell’femminile di pallanuoto, Carlo, dopo la sconfitta delin semifinale contro gli Usa ai Mondiali di Budapest: “Faperdere una semifinale iridata, ma ci deve caricare in vista del futuro e del nostro percorso che è appena iniziato: abbiamo ampi margini di crescita. Abbiamo ancora una sfida d’affrontare e che mette in palio una medaglia mondiale: le ragazze non staccheranno la spina”. Gli fa eco Chiara Tabani: “Dobbiamo rivolgere tutte le energie, ...

