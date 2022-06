Italia-Ucraina. Il caso dei panzer tedeschi Pzh2000 (Di giovedì 30 giugno 2022) L’Italia invierà i suoi panzer tedeschi all’Ucraina? A riaprire il caso è il premier olandese Mark Rutte. “Dobbiamo ancora vedere”, ha detto a Politico.eu a margine del summit della Nato a Madrid commentando la possibilità di una fornitura Italiana degli obici tedeschi panzerhaubitze (Pzh) 2000 a Kiev. “Gli Italiani hanno detto che in aggiunta a quanto stanno facendo Olanda e Germania, forniranno anche loro materiale simile”, ha spiegato. Considerati tra gli obici più moderni ed efficienti al mondo, i Pzh 2000 sono mezzi cingolati e corazzati dotati di una lunga gittata (fino a 40 chilometri), più potenti di quelli usati dall’esercito russo nel Donbass e per questo richiesti da tempo dall’esercito ucraino. La Germania ne ha inviati ... Leggi su formiche (Di giovedì 30 giugno 2022) L’invierà i suoiall’? A riaprire ilè il premier olandese Mark Rutte. “Dobbiamo ancora vedere”, ha detto a Politico.eu a margine del summit della Nato a Madrid commentando la possibilità di una forniturana degli obicihaubitze (Pzh) 2000 a Kiev. “Glini hanno detto che in aggiunta a quanto stanno facendo Olanda e Germania, forniranno anche loro materiale simile”, ha spiegato. Considerati tra gli obici più moderni ed efficienti al mondo, i Pzh 2000 sono mezzi cingolati e corazzati dotati di una lunga gittata (fino a 40 chilometri), più potenti di quelli usati dall’esercito russo nel Donbass e per questo richiesti da tempo dall’esercito ucraino. La Germania ne ha inviati ...

