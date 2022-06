Israele: si scioglie Knesset, alle urne il 1 novembre (Di giovedì 30 giugno 2022) La Knesset da poco ha votato in via definitiva la legge, su iniziativa del governo, per lo scioglimento della 24/a legislatura ed ha stabilito la data del 1 per le prossime elezioni politiche. . 30 ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 30 giugno 2022) Lada poco ha votato in via definitiva la legge, su iniziativa del governo, per lo scioglimento della 24/a legislatura ed ha stabilito la data del 1 per le prossime elezioni politiche. . 30 ...

Pubblicità

ANSA_med : Israele: si scioglie Knesset, alle urne il 1 novembre - EmaGiulianelli : RT @NessunLuogo24: #BREAKING Si scioglie il parlamento di #Israele ????, il paese andrà alle urne per la quinta volta in meno di cinque anni.… - fangbianmen : RT @NessunLuogo24: #BREAKING Si scioglie il parlamento di #Israele ????, il paese andrà alle urne per la quinta volta in meno di cinque anni.… - giampaz : RT @NessunLuogo24: #BREAKING Si scioglie il parlamento di #Israele ????, il paese andrà alle urne per la quinta volta in meno di cinque anni.… - ascochita : RT @NessunLuogo24: #BREAKING Si scioglie il parlamento di #Israele ????, il paese andrà alle urne per la quinta volta in meno di cinque anni.… -