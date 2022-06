Israele: Bennett dice che non si candiderà alle prossime elezioni (Di giovedì 30 giugno 2022) Dopo l’annuncio dello scioglimento del parlamento, il primo ministro di Israele, Naftali Bennett, ha affermato che non si candiderà alle prossime elezioni. L’ex premier Netanyahu punta ad essere rieletto. Bennett non si candiderà alle prossime elezioni in Israele? La scorsa settimana il governo ha annunciato che avrebbe sciolto la Knesset in vista delle elezioni previste Leggi su periodicodaily (Di giovedì 30 giugno 2022) Dopo l’annuncio dello scioglimento del parlamento, il primo ministro di, Naftali, ha affermato che non si. L’ex premier Netanyahu punta ad essere rieletto.non siin? La scorsa settimana il governo ha annunciato che avrebbe sciolto la Knesset in vista dellepreviste

