Isola dei Serpenti | perché è importante il ritiro della Russia

(Di giovedì 30 giugno 2022) (Adnkronos) – L’deiè un isolotto roccioso di 0,17 km2. Ma anche se è così piccola aveva ormai assunto uno status quasi mitico per l’Ucraina, dopo l’eroismo sprezzante dei suoi soldati che avevano respinto la resa. La sua riconquista da parte di Kiev è di grande importanza strategica e simbolica. E può avere ricadute globali molto positive sul commercio del grano attraverso il mar Nero. Chiamato ancheZmiinyi, l’isolotto si trova in una posizione particolarmente strategica nel mar Nero, a soli 40 km dalla costa ucraina di Odessa e a 45 da quellaRomania, paese membro dell’Ue e la Nato. Una base russa con missili a lungo raggio poteva minacciare il traffico navale, il porto ucraino di Odessa e, in Romania, il delta del Danubio e il porto di Costanza, da cui ora passa parte del grano ...

"Con la liberazione dell'Isola dei Serpenti, la regione di Odessa è stata completamente ripulita dagli occupanti ...
Kiev, 30 giu. (Adnkronos) - L'isola dei Serpenti è un isolotto roccioso di 0,17 km2. Ma anche se è così piccola aveva ormai assunto uno status quasi ...