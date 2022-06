Isola dei Famosi, Edoardo Tavassi: «Luca Daffrè ha messo in dubbio la mia eterosessualità, gli avrei dato due botte» (VIDEO) (Di giovedì 30 giugno 2022) Edoardo Tavassi è tornato in Italia e ha parlato insieme ai suoi followers dell’esperienza all’Isola dei Famosi. Durante una diretta Instagram, l’ex naufrago ha risposto ad alcune domande su Luca Daffrè. Ma cosa ha detto? Il fratello di Guendalina, nonostante il ritiro forzato dal reality, non ha perso il suo spirito! Leggi anche: Isola dei... Leggi su donnapop (Di giovedì 30 giugno 2022)è tornato in Italia e ha parlato insieme ai suoi followers dell’esperienza all’dei. Durante una diretta Instagram, l’ex naufrago ha risposto ad alcune domande su. Ma cosa ha detto? Il fratello di Guendalina, nonostante il ritiro forzato dal reality, non ha perso il suo spirito! Leggi anche:dei...

ItalianAirForce : Portata a termine una missione di #ricercaesoccorso da parte di un elicottero #HH139 dell'82º Gruppo CSAR di Trapan… - Agenzia_Ansa : Per la prima volta nella storia dell'enologia etnea, i vini dell'Etna scendono ad una profondità di circa 50 metri… - chetempochefa : “Un programma quando diventa un’abitudine più di questo non c’è” @fabfazio e @CarContiRai ai #palinsestirai interv… - Ribelle86516756 : Certo che anche i russi hanno dei deficenti (o venduti) al governo Ritiro dall isola strategica dei serpenti per s… - BaglioniLaura : RT @OSINTI1: Diverse fonti riportano che l'isola di Snake Island sarebbe stata completamente abbandonata in seguito alla distruzione totale… -