Ischia Film Festival | c’è Lillo Petrolo con ‘Gli idoli delle donne’

(Di giovedì 30 giugno 2022) Tempo di lettura: 3 minuti(Na) – La sesta giornata dell’, che quest’anno celebra il suo Ventennale, si apre con l’ironia pungente diche, alle ore 21 in Piazzale d’Armi sul Castello Aragonese, incontrerà il pubblico prima della proiezione dell’opera “GliDonne” di cui è attore protagonista e regista. Inserita nella sezione Best of, la pellicola ruota attorno a Filippi, un uomo disperato e incapace di lavorare, che si rivolge all’unico in grado di insegnargli a soddisfare le donne nonostante l’aspetto fisico: Max, guru del fascino e della sensualità, il più grande e ambito gigolò di sempre, ritiratosi misteriosamente dal giro. A seguire, alle ore 23, vi sarà la proiezione di “Husek” (anteprima ...