Isabella Ricci-Fabio Mantovani | che paura | c’è il ricovero in ospedale

Leggi su inews24

(Di giovedì 30 giugno 2022) Grandeper, che ha dovuto trasportare il maritoinper un: le sue condizioni. Giornata di grande apprensione perche ha visto il marito,, ricoverato in. L’ex cavaliere di Uomini e Donne è dovuto correre in clinica per l’intervento: come sta adesso. Poco L'articolo proviene da Inews24.it.