'IPhone a prezzo scontato', ma nel pacco ci sono brick di the. Preso il truffatore a Senigallia (Di giovedì 30 giugno 2022) Senigallia - Comprano un IPhone ma nel pacco trovano dei brick di the. Due le vittime che si sono rivolte ai carabinieri. Il truffatore, un pregiudicato 41enne di origini campane, è stato denunciato ... Leggi su corriereadriatico (Di giovedì 30 giugno 2022)- Comprano unma neltrovano deidi the. Due le vittime che sirivolte ai carabinieri. Il, un pregiudicato 41enne di origini campane, è stato denunciato ...

sosadIove : CERCO IPHONE X/XS A BUON PREZZO NO RICONDIZIONATI - melablog : Custodia in pelle ufficiale per iPhone 13 Pro Max color Nespola: prezzo BOMBA su Amazon - zazoomblog : Minimo storico Follie Apple: iPhone 13 12 e iPad 2022 al prezzo più basso di sempre! - #Minimo #storico #Follie… - splendidum1 : iPhone 12 non ha rivali, OGGI neanche sul prezzo: altro sconto FOLLE su Amazon - melablog : Tre cavi MFi per iPhone a meno di 10 euro: da prendere al volo! -